Depoitre hint naar terugkeer naar Belgische club: "Moet mezelf de juiste vraag stellen"

door Aernout Van Lindt

door

Laurent Depoitre over Porto en zijn toekomst, een terugkeer volgende zomer is zeker niet uitgesloten

Foto: © Photonews

Laurent Depoitre was in Gent voor de topper tussen AA Gent en Anderlecht, het team waaraan hij de laatste dagen stevig gelinkt werd. Of hij ooit en snel terug zal keren naar België? De kans bestaat.