VIDEO: Schitterend! Mathew Ryan bezorgt moeder de Kerst van haar leven

In Spanje is er geen kerstvoetbal, daar ligt de competitie al sinds 20 december stil en hervatten ze op 6 januari. De meeste spelers zijn dan ook op vakantie vertrokken, net als Mathew Ryan.

De ex-doelman van Club Brugge beleeft dit seizoen niet al te veel plezier in Valencia, want hij zit meestal in de tribune. Om even andere lucht op te snuiven besloot hij naar Australië, zijn thuisland, terug te keren voor de vakantie. Maar dat deed hij zonder zijn moeder te verwittigen.

Hij verraste haar op haar werk en dat leverde onderstaande fantastische video op. Een echte kerstverrassing voor mama Ryan...