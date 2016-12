"Gek dat Anderlecht niet aan Dury dacht om Hasi op te volgen" en "Speelde hij bij Anderlecht of Club? Dan was hij kandidaat Gouden Schoen"

door Aernout Van Lindt

door

Mbaye Leye spreekt over Meïté en Dury en wil een prijs in 2017 met Zulte Waregem

Foto: © photonews

Mbaye Leye speelde met Zulte Waregem een uitzonderlijk goed 2016. En dus is de vraag of en wat de spits in 2017 nog kan en wil. Een prijs lijkt een echte kerstwens, maar is het ook realistisch?