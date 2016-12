'Beste dokter ter wereld' geeft ons hoop: "Problemen Kompany zijn niet ongeneesbaar"

door Redactie



Ramon Cugat, de naam is waarschijnlijk u wel bekend. Telkens er een wereldvoetballer met een serieus probleem kampt, valt zijn naam immers. De Spaanse dokter wordt gezien als één van de besten van de wereld. En hij helpt Kompany er ook weer bovenop.

Want voor Cugat is Kompany zijn carrière zeker nog niet voorbij. “Zijn problemen zijn niet ongeneesbaar. Ik heb zijn blessurelijst van de afgelopen jaren ook aandachtig bestudeerd. Vijf, zes, zeven, acht spierkwetsuren: dat is veel. We hebben hem proberen uit te leggen hoe hij bepaalde blessures kan vermijden. Momenteel maakt hij het goed. It’s fine. Nu zit hij met die ligamentblessure. Dat was gewoon pech. Een blessure door een botsing die iedereen had kunnen overkomen. Ook jij en ik", vertelt Cugat in HLN.

City-trainer Pep Guardiola noemt hem dan ook de beste dokter ter wereld. “Ho, ho, ho. Niet overdrijven, hé. Ik kan dat allemaal plaatsen. Guardiola, Pep is een goeie vriend van mij. Als hij me nodig heeft, mag hij me altijd bellen. Hij weet dat ik nooit ‘neen’ zal zeggen. Ik ken hem al jaren. Al van toen hij een jong voetballertje was, in de jeugd van Barcelona."