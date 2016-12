"Wij zijn sterk genoeg om de titel te pakken..." en "Versterkingen voor Anderlecht? Niet mijn domein"

Bij Anderlecht is het vertrouwen weer top na de recente 10 op 12. Waar de spelers eerder dit seizoen twijfelden, zijn ze nu weer overtuigd van eigen kunnen. Sofiane Hanni blikt 2017 dan ook met een goed gemoed tegemoet.

Hanni ziet weer een sterk Anderlecht. "We gaan voor drie zeges op rij", zei Hanni vrijdag. "We hebben niet echt revanchegevoelens tegenover Charleroi, maar we willen gewoon met een goed gevoel de winterstop ingaan. We hebben meer en meer vertrouwen en het is ook een grote motivatie dat we zo dichtbij de eerste plaats staan. Of we dit weekend niet te veel gaan feesten? (lacht) Nee, iedereen is professioneel genoeg."