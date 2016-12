Danijel Milicevic verrast over zijn virtuele zelf: "Is het omdat ik scoorde in de Champions League?"

door Sander De Graeve

Volgens FIFA is Milicevic de beste vrijschopnemer in België

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen.