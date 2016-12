Wat een ideetje voor onder de kerstboom: het waanzinnige boek van Thomas Dekker!

door Redactie





Foto: © photonews

Omdat we als voetbalfans ook de koers smaken, even dit.Thomas Dekker gold ooit als één van de grootste talenten, maar ging ten onder aan doping, vrouwen en drugs. De Nederlander schreef het samen met Thijs Zonneveld van zich af in een biografie. En daar kan u een van de 5 boeken van winnen!