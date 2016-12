Wat vinden onze JPL'ers van hun skills op FIFA 17? Voetbalkrant.com trok op onderzoek bij Milicevic, Raman, Peeters en vele anderen

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen.

Maar wat vinden onze voetballers uit de Jupiler Pro League van hun eigen skills in de virtuele wereld? Beantwoorden ze aan de realiteit of is de waanzin nabij? En wie steekt bij zijn ploeg iedereen naar de kroon?

Voetbalkrant.com trok op pad en confronteerde enkele fervente FIFA-spelers met hun waarden. Wat vinden Danijel Milicevic en Stef Peeters van hun trapkwaliteiten in de razend populaire voetbalgame? En hoeveel bakskes gooide Benito Raman dit seizoen al kapot? U komt het hier tijdens de kerstvakantie allemaal te weten!