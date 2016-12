Bijzondere vaststelling waar we niet trots op hoeven zijn: statistiek Belgische coaches geeft wel hÃ©Ã©l groot contrast met Nederland weer

Bijzondere vaststelling waar we niet trots op hoeven zijn: statistiek Belgische coaches geeft wel héél groot contrast met Nederland weer

Onze zestien eersteklassers hebben er een bewogen eerste seizoenshelft opzitten. Niet voor het eerst was de Jupiler Pro League een trainerskerkhof.

Maar liefst zes clubs (Westerlo, Standard, KV Mechelen, Waasland-Beveren, Lokeren, en Moeskroen) zagen hun coach om allerhande redenen vertrekken. Een bijzonder hoog aantal halverwege het seizoen.

Zeker als je de vergelijking maakt met onze noorderburen. In de Eredivisie werd geen enkele coach de laan uitgestuurd. Een opmerkelijke vaststelling, die 33 jaar niet meer was voorgevallen. In het seizoen 1983-1984 bleven eveneens alle coaches van de Nederlandse eersteklassers aan boord tot en met Kerstmis.

Duitsland doet nog straffer

Het gebeurde wel eens dat een coach de eer aan zichzelf hield, zoals onze landgenoot Glen De Boeck bij VVV Venlo in het seizoen 2011/2012. België bouwt hoe dan ook een slechte reputatie op, maar het kan altijd nóg erger. Zo moesten in de Duitse Bundesliga al zeven trainers gaan.