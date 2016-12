Keert levende legende terug naar Chelsea? "Wacht op dat vijfjarig contract"

Ik blijf door en door Chelsea -Frank Lampard Deel deze quote:

Of hij nog voor Chelsea zal spelen, daar reageert hij op met een kwinkslag. "Ik wacht nog steeds op dat vijfjarig contract. Ze hebben nog altijd niet gebeld, vroeger kregen we die heel makkelijk te pakken", lachte de all-time topschutter van The Blues.

"Ik en John (Terry, nvdr.), wij blijven door en door Chelsea. Ik zal er nog tijd doorbrengen, of het nu met een abonnement is als toeschouwer, of in een andere functie. Ik blijf contact houden en zie wel of er een rol weggelegd is voor mij."