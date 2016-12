Publiekslieveling over de bijzondere band met Antwerp en zijn fans: "Elke dag gebeurt hier iets, die suspense heb ik nodig"

Joren Dom mag zich eindelijk weer voetballer noemen van Royal Antwerp FC. De verdediger lag net geen vier maanden in de lappenmand, maar kon tijdens zijn lange revalidatie altijd op de steun van zijn fans rekenen.

Midden september rolde de aanhang van de Great Old op verplaatsing bij OHL nog een spandoek uit voor de geblesseerde Dom en Geoffry Hairemans. "Jongens met een clubhart", stond erop te lezen.

Dat klopt wel, want Dom is intussen aan zijn vijfde seizoen op de Bosuil bezig. "Antwerp is altijd mijn club geweest", vertelt Dom bij Voetbalkrant.com. "Vroeger kwam ik al vaak kijken."