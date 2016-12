Preud'homme merkt nieuw fenomeen in Jupiler Pro League op: "Veel vroeger dan vorig jaar"

Het is dezer dagen ontzettend spannend in de Jupiler Pro League. Club Brugge prijkt aan de leiding, maar heel wat ploegen die play-off 1 willen halen volgen in het spoor van de trotse leider en regerende kampioen.

“Het is vooral belangrijk om later op het seizoen op de eerste plaats te staan”, knipoogde Preud’homme toen hem vorige week naar het belang van de eerste plaats werd gevraagd. “Al spreekt het natuurlijk voor zich dat het mooi meegenomen is om nu al aan de leiding te staan.”

“We hadden enkele doelen vooropgesteld en we zitten op schema. Het gevecht in de Jupiler Pro League is dit seizoen vroeger begonnen doordat er heel wat ploegen in aanmerking komen voor play-off 1”, merkte de oefenmeester van blauw-zwart op.

Brede (sub)top

Veel teams lieten al heel wat punten liggen. Volgens Preud’homme is de brede (sub)top daar de oorzaak van. “Het gevecht is dit seizoen opmerkelijk veel vroeger losgebarsten dan vorig jaar.”

“Ik zie daar ook de reden voor het feit dat heel wat grote ploegen veel meer punten verliezen. Maar… Wij kijken gewoon naar onszelf. Er wacht ons na nieuwjaar nog een zwaar programma met heel wat moeilijke verplaatsingen”, besloot Preud’homme.