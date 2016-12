Rode Duivel kon elders naartoe: "Als ik voor het geld zou spelen, was ik naar China of Rusland gegaan"

De laatste tijd kiezen er heel wat voetballers voor een voetbalavontuur in China of Rusland. Daar zitten de centen vaak voor iets tussen, maar bij sommigen primeert het sportieve natuurlijk nog steeds.

Zo ook bij Nacer Chadli. De vleugelspeler verliet na drie seizoenen Tottenham Hotspur voor een avontuur bij West Bromwich Albion. Al had de Rode Duivel nog enkele andere aanbiedingen op zak. "Het was geen kwestie van geld", aldus Chadli in La Dernière Heure. "Als ik voor het geld zou spelen, was ik naar China of Rusland gegaan."

"Ik had daar enkele aanbiedingen, maar ik heb voor West Bromwich gekozen. Het is een familiale club waar iedereen respect toont. Voor mij is het een hele nieuwe ervaring, maar het belangrijkste was dat ik hier matchen in de Premier League kon spelen. Voetbal is mijn werk en mijn leven. Ik wil er het beste uithalen", besluit Chadli.