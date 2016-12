Arsenal-kapitein mag genomineerd worden voor meest hilarische kerstboodschap ooit

Van Kerstmis vieren kan er bij de voetballers uit de Premier League weinig sprake zijn. Met Boxing Day staat altijd één van de mooiste momenten van het jaar op het programma. En Per Mertesacker? Die deed iets 'geniaals'.

Per Mertesacker is momenteel aan het revalideren van een zware blessure en zal nog een tijdje niet op de grasmat te bespeuren zijn bij The Gunners. De Duitser maakte van zijn vrije tijd dan maar gebruik om een één van de meest geniale (of belachelijke?) kerstboodschappen ooit in te spreken.

Mertesacker wenste iedereen een gelukkig kerstfeest in het Engels, maar wat daarna volgde... De centrale verdediger begon zowaar 'Stille Nacht' in het Duits te zingen. Hilariteit verzekerd! Arsenal neemt het overigens maandag thuis op tegen West Bromwich Albion.