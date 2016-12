Chelsea trekt steeds harder aan zijn mouw, maar Radja Nainggolan is hÃ©Ã©l duidelijk over een transfer in januari

Chelsea trekt steeds harder aan zijn mouw, maar Radja Nainggolan is héél duidelijk over een transfer in januari

Radja Nainggolan wordt net als vorige zomer in verband gebracht met Chelsea FC. Coach Antonio Conte wil de Rode Duivel immers graag naar Stamford Bridge halen.

The Blues hebben ruim 40 miljoen euro veil voor Nainggolan. Ze willen zelfs Cesc Fabregas betrekken in een ruil om AS Roma over de streep te trekken.

Nainggolan gaat de speculaties over een transfer niet uit de weg, maar geeft wel een duidelijk antwoord. "Ik doe in elk geval het liefst het seizoen uit bij AS Roma", vertelt Il Ninja in Fan!. "Zeker zolang de titel mogelijk blijft."

Gelukkig zijn

"Er is geen reden om hier te vertrekken. Of anders: de redenen om hier te blijven zijn groter dan om te vertrekken. Voor mij is het leven meer dan voetbal en geld. Ik wil ook gelukkig zijn", laat onze landgenoot verstaan.