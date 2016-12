STVV-ontdekking Stef Peeters over zijn virtuele zelf en de harde concurrentie: "Boli organiseert 's nachts toernooien bij hem thuis"

Wat vinden onze voetballers uit de Jupiler Pro League van hun eigen skills op het immens populaire FIFA 17? Een realistische weergave of de waanzin nabij? Voetbalkrant.com trok op onderzoek bij enkele fervente gamers, waaronder Stef Peeters.

"Die 67 algemeen vind ik best hoog", opent Peeters."Tenslotte kom ik over uit de Nederlandse tweede klasse. Ik dacht dus eerder dat ze me 61 zouden geven. Mijn visie (65) vind ik wel wat laag. Net als mijn uithoudingsvermogen (70). En die penalty's ... ik heb gemist tegen KV Mechelen dus dat zal wel wat zakken. (lacht)

De huishoudelijke taken zijn niet bevorderlijk voor mijn FIFA-ranking

Stef Peeters, die met zes assists en drie goals uitgroeide tot de Truiense smaakmaker, is een trouwe FIFA-speler. "Ik speel het vaak in mijn vrije tijd. Thuis heb ik slechts één controller, maar mijn vrienden besloten al een tweede te kopen voor de nakende housewarming. Ik zal nu wel wat huishoudelijke taken krijgen van mijn vriendin. Dat is niet bevorderlijk voor mijn FIFA-ranking." (brult het uit)

"Het liefst speel ik met Bayern München of FC Barcelona, in een 4-3-3. Wie de beste Kanarie is? Yohan Boli. (zonder nadenken) Die organiseert 's nachts toernooien bij hem thuis vermoed ik. Hij woont op Stayen, samen met onder meer Cuevas en Tchenkoua. Zij hebben niets anders te doen."