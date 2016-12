STVV ging afgelopen zomer shoppen bij AA Gent en Anderlecht, maar hoe ver staan beide youngsters ondertussen?

Stef Peeters en Pieter Gerkens zijn mooie voorbeelden - Philippe Bormans Deel deze quote:

Ook de komende mercato's willen de Kanaries jong Belgisch talent naar Stayen halen. "Het is de bedoeling dat we de Belgische markt in de gaten houden om jongens weg te plukken", gaat Bormans verder.

"Stef Peeters en Pieter Gerkens zijn daar mooie voorbeelden van. STVV is de ideale ploeg om door te groeien naar een hoger niveau. En hopelijk kunnen ook wij daarvan profiteren."

Ryckaert en Bourard tekenden bij STVV een contract tot medio 2018.