Geen kerstboodschap van 'Den Ouwen Timmy' Simons in een traditionele kerstpull, wél op deze opvallende manier!

door Diederik Geypen

door

Timmy Simons trok zijn verjaardagspull aan om iedereen een prettige kerst te wensen

Foto: © Photonews

De spelers uit onze hoogste klasse vieren Kerstmis met een dubbel gevoel, want maandag en dinsdag staat speeldag 21 op het menu. Toch is er tijd om even rond de kerstboom plaats te nemen.