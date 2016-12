Hij is de beste van Lokeren op FIFA: "83 voor koppen? Dat kan niet, hÃ©!"

Hij is de beste van Lokeren op FIFA: "83 voor koppen? Dat kan niet, hé!"

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen.

Heel wat voetballers zijn immers fan van het populaire voetbalspel, hoe zou je zelf zijn. Wij vroegen ons af of ze wel tevreden zijn met de manier waarop ze voorgesteld worden in het spel. Killian Overmeire, de beste speler van Lokeren volgens FIFA, is de tweede in de rij.

"Ik wist zelf niet dat ik de allerbeste was van de ploeg, maar ze zijn het me wel komen zeggen", aldus Killian Overmeire die plots schrikt als hij zijn vaardigheden ziet. "Wat? Is dat kopspel? 83? Dat zijn fouten, hé, dat kan niet."