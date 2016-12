Chelsea, met Batshuayi op de bank, speelde zonder spits: "Maar ik ben Michy niet vergeten"

Toen Diego Costa op de vorige speeldag zijn vijfde gele kaart pakte, leek het bijna zeker dat Batshuayi op Boxing Day in de basis zou staan bij Chelsea. Dat gebeurde helaas niet, Conte legde na de match uit waarom.

Het was op zijn minst opvallend te noemen dat winger Pedro in de spits stond, en niet Michy Batshuayi. Conte gaf uitleg bij de vele vragen omtrent die beslissing.

"Het was de eerste keer zonder echte spits. We hadden dat al geprobeerd op training en dat is momenteel voor deze situatie het beste. Maar ik ben Michy niet vergeten, want hij is een jonge speler met geweldig talent." De Italiaanse tacticus is hem zeker en vast niet vergeten, het is gewoon nog iets te vroeg. "Hij moet zich nog aanpassen aan de competitie en het voetbal hier. Ik heb vertrouwen in hem voor de toekomst."

2x raak voor Pedro

Achteraf bekeken loonde de tactische beslissing wel, want Pedro scoorde twee keer en Chelsea won zo de twaalfde wedstrijd op rij - een clubrecord voor The Blues.

De fans van Chelsea staken de Belg wel een hart onder de riem via sociale media, waarvoor hij iedereen ook bedankte.