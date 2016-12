Ontslag Maes in het verkeerde keelgat: 'Zotter wordt het niet meer' en 'duidelijk geen verstand bij bestuur Genk'

Analisten, supporters van KRC Genk en andere voetballiefhebbers waren het er op Twitter unaniem over eens dat het Genkse bestuur een verkeerde beslissing gemaakt heeft door Peter Maes te ontslagen.

Hier is een greep uit de reacties op de sociale media:

@BelgoFoot terrible decision. Maes was a good coach; Lokeren aren't half the team they were without him.