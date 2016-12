VIDEO: Uitstekende sfeer voor de Wasico, Lokeren-supporters met duidelijke boodschap tegen sterallures

Een derby op tweede kerstdag, daar trekken we met plezier naartoe. Zeker als de sfeer zo goed is als op Lokeren - Waasland-Beveren van maandagmiddag.

Er was niet alleen vuurwerk, ook de volgelopen tribunes zorgden voor een goeie sfeer. Die van Waasland-Beveren waren ook in groten getale op deze wedstrijd afgekomen en dat leverde een leuk verbaal steekspel op.

Maar dé boodschap van de middag was er één van de Lokeren-fans richting, mogen we toch veronderstellen, spelers als Jaja Coelho en Ayanda Patosi. Met "sterren spelen in Hollywood, voetballers in Lokeren", waren ze heel duidelijk.