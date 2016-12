Vandaag verdict over Proto en over nieuwe doelman

door Redactie



De situatie van Silvio Proto wordt vandaag bekeken met Lieven Maesschalck

Foto: © photonews

KV Oostende heeft in januari mogelijk een keepersprobleem. Didier Ovono trekt al zeker naar de Africa Cup en Silvio Proto ligt nog in de lappenmand. Maar over die laatste nemen ze vandaag een beslissing.