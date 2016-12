Soccer Trophy van start: "Bewijs dat men in de winter ook wil sporten"

De Soccer Trophy in Park Spoor Noord is vandaag eindelijk van start gegaan. In bijzijn van schepen Ludo Van Campenhout en zaalvoetballegende Karim Bachar werd de aftrap gegeven voor de vierde editie.

Een editie die groter is dan alle voorgaande. Bovendien kregen naast voetbal ook basketbal en volleybal een plaats onder de noemer 'Sports Trophy.' 240 voetbalploegen worden aangevuld met bijna veertig basketbalploegen en twintig volleybalteams. Zo zijn er maar liefst 300 ploegen op het gezellige evenement.

"Dit is het bewijs dat mensen tijdens de winter ook willen sporten", aldus Antwerps schepen van Sport Ludo Van Campenhout. "Voetbal blijft het populairste in onze stad, daarom investeren we ook in extra kunstgrasvelden."

Karim Bachar, Jan Baele en Ludo Van Campenhout

"We willen mensen meer aan het sporten krijgen. Het is mooi dat ook de andere sporten een plaats krijgen. Ook basketbal is populair in onze stad en bij het volleybal spelen we nationaal ook aan de top. In het zaalvoetbal is dat ook het geval, het veldvoetbal is een andere zaak." (lacht)

"We willen uitbreiden naar nog meer sporten zoals hockey, handbal en korfbal", voegt de schepen er nog aan toe. "We weten nog niet zeker welke sport er zal bijkomen en wanneer", verduidelijkt Sportizon. We hebben alvast nog mogelijkheden genoeg."

Ook basketbal heeft sinds vorig jaar een plaats in het evenement

In de zaal achter de Parkloods, de Artemis-zaal, worden nu al het basket- en volleybaltornooi gehouden, maar dat neemt maar twee dagen in beslag. Nog tijd genoeg dus om ook voor andere sporten een plaats te vinden.

"We willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Zaalvoetbal was een logische eerste stap, bij de andere tornooien beginnen we kleinschalig, om dan te groeien", sloot Jan Baele van Sportizon af.