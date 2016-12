Vertrek Maes: "Bepaalde spelers stonden nog achter de coach, maar anderen niét"

Peter Maes had zich de kerstperiode wellicht anders ingebeeld. Na successen bij KV Mechelen en Lokeren werd hij bij Genk voor de eerste keer in zijn carrière ontslagen.

De spelers van Genk kwamen het nieuws ook pas vanochtend te weten. "We kwamen op de club aan en de trainer was er niet. Het bestuur heeft dan komen vertellen dat het over was," zei Sébastien Dewaest aan HLN.

Voor hem was het alvast geen verrassing. "Ik begrijp de beslissing van het bestuur wel. Genk moet altijd play-off I spelen en we staan niet goed in het klassement." Ook het succes in Europa kon het vel van de trainer niet redden.



De verdediger mocht niet altijd spelen onder Maes, wat het afscheid iets makkelijker zal maken. "Bepaalde spelers stonden nog achter de coach, maar anderen niét. Of ik Maes nog een sms ga sturen? Nee, dat denk ik niet."