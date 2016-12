Hazard zit aan z'n halve 'century', en wordt de hemel ingeprezen: "Gewoonweg wereldklasse"

Hazard moest diep in de spits invallen voor Costa en deed dat met verve. Bekijk maar zijn rabona uit de eerste helft, als die binnenvalt, is het de goal van het jaar. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Hazard speelde de hele wedstrijd weergaloos en kreeg dan ook lof. In eerste instantie van zijn coach. "Ik ben niet verrast dat hij het daar goed deed, hij heeft enorm veel talent en hij gebruikt het voor het team, dat is het belangrijkste."

Op Twitter vielen ze over elkaar heen om hem de hemel in te prijzen. Een bloemlezing.

Eddie Howe on Eden Hazard: " That's the best individual performance I've seen in a long time, he's worldclass he really is."