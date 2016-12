TÃ© goed voor de Jupiler Pro League? Deze man is een attractie in BelgiÃ«, maar lijkt onhoudbaar

"Belfodil-Orlando Sa is het beste duo in de Belgische competitie" - Marc Degryse Deel deze quote:

Bij één van de meest recente wedstrijden van Belfodil, spaarde analist Marc Degryse zijn lof niet. “Belfodil-Orlando Sa is voor mij het beste aanvallende duo in de Belgische competitie”, betrok Degryse er Belfodils aanvalspartner er nog even bij op Play Sports.

Belfodil – ex-Olympique Lyon – speelt het liefst als aanvallende middenvelder. Waarom? Dat is ondertussen wel duidelijk: hij houdt ervan rond een diepe spits te zwerven en zijn acties van iets lager op het veld te beginnen. Belfodil combineert zijn immense kracht met een haarfijne techniek en bovendien beschikt hij ook over vista én scorend vermogen.

Het gaat soms te makkelijk voor Belfodil

In heel wat van zijn wedstrijden viel één iets vaak op: het gaat soms te makkelijk voor Belfodil, waardoor hij soms nogal wat veel hooi op zijn vork neemt. Dat hij te goed is voor de Belgische competitie, is dan ook een understatement.

Langs de andere kant heeft Belfodil nood aan rust. De voorbije jaren speelde hij voor tal van clubs en vaak wisselde hij na één seizoen alweer van ploeg. De stabiliteit in zijn carrière is dan ook ver te zoeken.

Snelle transfer of contractverlenging?

Het is maar de vraag of Standard zijn smaakmaker kan houden met de winterse transferperiode in zicht. Belfodil tekende slechts voor één jaar, wat erop wijst dat hij straks zijn opties zal bekijken én bovendien in een luxepositie zit.

Op Sclessin moeten ze overigens twee keer nadenken: snel geld maken van Belfodil of hem zo snel mogelijk een contractverlenging laten tekenen. Als wij als advocaat van de neutrale voetballiefhebbers mogen optreden, dan kiezen we voor de tweede optie. Wie wil er Belfodil immers niet graag wat langer in België zien spelen?