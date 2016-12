Ceulemans onder de indruk van speler in Jupiler Pro League: "Zulke statistieken voorleggen, vind ik straf!"

Het kalenderjaar 2016 loopt op zijn laatste benen en weldra knijpen de heren voetballers uit de Jupiler Pro League er eventjes tussenuit om hun batterijen op te laden voor het tweede deel van het seizoen. Maar wie maakte er de voorbije maanden nu indruk in onze competitie?

Voetbalkrant.com legde de vraag voor aan enkele ex-spelers die de Jupiler Pro League nog steeds op de voet volgen. Jan Ceulemans, boegbeeld van Club Brugge en de Rode Duivels, moest niet lang nadenken.

“Ik moet eerlijk toegeven: de eerste naam die me te binnen schiet, is die van Lukasz Teodorczyk. Hoeveel doelpunten heeft die man al niet gemaakt? 20? 25? Het zal niet veel schelen, hé.”

Okaka

Om precies te zijn: Teo scoorde 23 keer in 29 wedstrijden. “Wel, zulke statistieken voorleggen, vind ik straf. En dat als relatief onbekende speler: chapeau."

"Iedereen zei dat het niet simpel zou zijn om Okaka, die vorig seizoen toch veel scoorde, te vervangen. Maar kijk: enkele maanden later is Teodorczyk er toch maar mooi in geslaagd, hé.”