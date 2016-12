Zaalvoetballegende met mooi initiatief op Soccer Trophy: "Ook alleen moet je kunnen deelnemen"

door Bart Vandenbussche

Karim Bachar wil ook spelers zonder team laten deelnemen

Foto: © SDG

De Soccer Trophy in Antwerpen is een leuk tornooi om met vrienden of ploegmaats aan deel te nemen, maar wat als je geen ploeg hebt? Ook dan is het mogelijk.