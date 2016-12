Lukasz Teodorczyk overladen met lof na 16 competitiegoals in 2016: "Een échte killer, zó dankbaar en ik ben zeker dat hij bij ons blijft"

Niet in de match, maar toch weer scoren... - Leander Dendoncker Deel deze quote:

"Hij zat vandaag niet echt in de match, maar het belangrijkste voor een spits blijft scoren. Dat heeft hij vandaag toch maar weer mooi gedaan", pikte Leander Dendoncker in. "We zijn hem enorm dankbaar." Sofiane Hanni was dan weer wat blij met de extra assist. "Mijn vijfde? Ik denk dat ik al aan zes zit. (lacht) Teo is gewoon een echte killer."