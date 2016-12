Maric niet opgezet met plotse kaartenexplosie: "Als ik komedie speel, krijgt Gano rood"

Met de refs kan je niet praten, dat is het grootste probleem -Mijat Maric Deel deze quote:

"Als ik ga liggen en nog wat show verkoop, moet Gano een rode kaart krijgen, maar zo zit ik niet in elkaar. Dat hoort ook niet thuis in het voetbal." De beslissing van de scheids kwam dus wel heel ongelukkig. "Het probleem is dat je in België niet met de refs kan praten. Het zou het nochtans makkelijker maken voor hen en voor ons."

"Ik kan begrijpen dat ze stress hebben, maar dit moet eigenlijk niet zoveel aandacht krijgen." Lokeren kon immers terugkijken op een redelijk geslaagde derby. "We hielden de nul en stonden goed, maar de laatste pas of het laatste schot was niet goed genoeg."

Tevreden met het gelijkspel, was hij niet. "Als je onze frustratie ziet na een 0-0, wil dat zeggen dat we echt op de goeie weg zijn met deze ploeg", sloot de centrale verdediger af.