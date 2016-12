Premier League: Chelsea zet winstreeks voort, twee Belgen doen het voor Everton

De eerste wedstrijd tussen Watford en Crystal Palace bracht niet al te veel spektakel. In de namiddag was er echter al wat meer te beleven, met onder andere drie Belgische doelpunten. U leest het hier.

Chelsea blijft zijn straffe reeks voortzetten. Op Stamford Bridge had het weinig moeite met Bournemouth, dat nooit echt kans maakte op punten. Pedro opende de score op assist van, nog maar eens, maestro Fabregas. Net na de rust kreeg Chelsea een penalty, en je weet wat er dan gebeurt: Hazard zette Boruc op het verkeerde been en trapte de 2-0 binnen. In de laatste minuut maakte Pedro er nog 3-0 van.

Hazard kreeg nog een applauswissel voor de onfortuinlijke Michy Batshuayi. Hij moest onverwacht op de bank plaatsnemen, en stond uiteindelijk slechts enkele seconden op het veld.

De vele Vardy's in de tribunes op Leicester (de echte Jamie Vardy was geschorst voor deze wedstrijd) konden een nederlaag tegen Everton niet voorkomen. Voor de pauze gebeurde er bijzonder weinig, maar daarna stonden de Belgen in deze wedstrijd op. Vijf minuten bezig en Kevin Mirallas kon de openingstreffer binnenwerken. In de blessuretijd was het de onvermijdelijke Romelu Lukaku die de eindstand op het scorebord zetten.

De Toffees spelen nu op de zevende plaats mee om de Europese tickets, de Engelse kampioen daarentegen moet daar op de zestiende plaats niet meer op hopen.

Arsenal won op het nippertje dankzij Giroud, die voor de eerste keer dit seizoen in de basis stond. Manchester United won comfortabel dankzij doelpunten van Blind, Ibrahimovic en Mkhitaryan.

Overzicht van de Premier League-wedstrijden op Boxing Day: