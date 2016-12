Genk neemt zware beslissing: Peter Maes ligt op straat

Peter Maes is vandaag ontslagen bij Racing Genk, dat maakt de club via de officiële kanalen bekend. De coach betaalt nu het gelag voor de teleurstellende resultaten in de competitie.

"KRC Genk beëindigde vandaag de samenwerking met Peter Maes. Het bereiken van Play Off 1 komt fors in gevaar door de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Hierom werd beslist de samenwerking te beëindigen. Voor de thuiswedstrijd morgen tegen KAA Gent zal Rudi Cossey tijdelijk de rol van T1 op zich nemen. KRC Genk bedankt Peter Maes voor zijn harde werk en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", klinkt het bij de Limburgers.

Peter Maes was sinds 2015 aan de slag bij Genk. Eerder had hij Lokeren en KV Mechelen onder zijn hoede. Maes lag al een tijdje onder vuur bij Genk. In de Beker en in Europa legde Genk schitterende resultaten voor, maar in de competitie bleek het niet te vlotten. Binnen de spelersgroep was er ook wat onvrede en bij het bestuur zagen ze dat sommige jonge talenten bleven stilstaan in hun ontwikkeling. De timing van het ontslag, de dag voor een match, is wel vreemd te noemen.

Weg vrij voor Hasi?

Ondertussen viel de naam van Besnik Hasi al in de Luminus Arena. Die zit sinds zijn ontslag bij Legia Warschau zonder club. Hij zou het vuur opnieuw in de ploeg moeten jagen.