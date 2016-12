Vormer is eerlijk na nipte zege van Club Brugge: "Het was een slechte wedstrijd"

Club Brugge moest maandagavond nog vol aan de bak om zijn laatste wedstrijd van 2016 tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk nam blauw-zwart in de tweede helft de maat van Moeskroen. Na de match was Ruud Vormer wel zo eerlijk om te zeggen waar het op stond.

“Het was een slechte wedstrijd”, viel de Nederlander meteen met de deur in huis. “We creëerden best nog veel kansen in de eerste helft, maar leden veel te vaak balverlies en gaven te veel slechte passes. Ook ikzelf, hoor.”

Club was duidelijk de betere ploeg, maar toch kwam het ook goed weg. “Voor aanvang van deze match dachten we snel de 1-0 en 2-0 te maken, maar het liep even anders. In de tweede helft schoot Moeskroen ook tegen de lat. Stel je voor dat die bal binnen ging… Jeetjemina! Begin er dan maar eens aan om de achterstand op te halen.”