Hanni beseft: "Mijn statistieken moeten beter worden"

Sofiane Hanni heeft er geen slecht seizoen opzitten, zeker niet! Bij KV Mechelen waren zijn statistieken uitmuntend en ook bij Anderlecht zit hij al aan 8 goals en 9 assists in alle competities.

En toch is de aanvallende middenvelder van paars-wit niet tevreden. "Kijk, het was niet slecht en ik ben wel tevreden, maar ik moet nog beslissender worden. Mijn statistieken moeten beter. Meer goals of meer assists? Allebei! Zoals elke voetballer kende ik hoogtes en laagtes, maar ik moet die laagtes beperken."

"Ik sta nu op links, terwijl ik liever centraal speel, maar de coach heeft me dat gevraagd. Het is beter voor de ploeg als ik daar sta. En soms moet je 'opofferingen' maken voor het team. Mijn mooiste moment van 2016? De individuele prijzen die ik won. En ja, toen ik mijn handtekening bij Anderlecht zette", lachte hij.