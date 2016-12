Massaal gevecht breekt uit in Mexicaanse titelmatch met vijf rode kaarten

door Yannick Lambrecht

door

Tigres en Club America vechten het letterlijk uit om Mexicaanse titel op Kerstdag

In Mexico hebben ze met Kerstmis geen reclame gemaakt voor het voetbal. Tigres en Club America speelden om de titel in de Liga MX. In spannende verlengingen ontaarde de wedstrijd compleet, uiteindelijk speelden ze zelfs met negen tegen acht.