De Sutter gelooft nog in play-off 1: "Drie vierde van de groep legde slechte fysieke test af toen Kristinsson arriveerde. En zie nu..."

door Redactie



Sporting Lokeren kent een woelig seizoen. Georges Leekens werd er ontslagen nadat de club zelfs onderaan begon te bengelen. Onder Runar Kristinsson is de remonte ingezet en Tom De Sutter denkt dat die heel ver kan dragen.

Zelf heeft De Sutter geen te best seizoen tot nu toe met slechts twee goals. Maar hij gelooft zelfs nog in play-off 1. "Ja, echt. Waarom zouden we die recente 11 op 15 niet nog twee keer herhalen? Dan gaat het niet veel schelen, denk ik. We krijgen Gent, Anderlecht en Club nog thuis... Ik besef dat het heel moeilijk gaat worden, maar play-off 1: waarom niet? De lat mag hoog gelegd worden", zegt hij in HLN.

Het vertrouwen in Kristinsson is immers bijzonder groot. "Kristinsson is gewoon een goede trainer. Het zou me niet verbazen mocht hij ooit een topclub trainen. Als je ziet wat hij hier op korte tijd uit dezelfde groep haalt. Betere resultaten, beter voetbal, meer kansen. Drie vierde van de groep legde een slechte fysieke test af toen Kristinsson arriveerde. Acht jongens deden de test ondertussen opnieuw en iedereen was spectaculair vooruitgegaan."