Voorzitter Houben legt uit waarom Peter Maes niet langer trainer van Genk is

"We verlonen iedereen bij ons op het niveau van een play-off 1-ploeg" - Herbert Houben Deel deze quote:

Hoewel het in de beker en op Europees vlak goed gaat met Genk, liet de club al te vaak punten liggen in de Jupiler Pro League. "We zijn blij met de resultaten in de beker, maar als je die niet wint, heb je niks. In de Europa League hebben we een heel mooie campagne beleefd. Daar zijn we heel blij mee, maar de focus heeft altijd op de competitie gelegen”, benadrukt Houben.

"We hebben voor de competitie ons uiterste best gedaan: we hebben geïnvesteerd in de ploeg en een kern op de been gebracht die ons doel moet kunnen halen. We verlonen iedereen bij ons op het niveau van een play-off 1-ploeg, dan mag je die play-off 1 toch wel verwachten, denk ik."