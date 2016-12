Benteke mist penalty en kan niet winnen bij Watford

Boxing Day is een échte feestdag voor elke voetbalfanaat. Buiten België is er ook in de Engelse Premier League een vol programma, te beginnen met Watford-Crystal Palace.

Bij Watford vielen in het eerste kwartier meteen twee spelers uit, Janmaat en Behrami. Dat was voor coach Mazzarri meteen een knauw in zijn plannen. Palace begon met veel druk en Watford kon daardoor nauwelijks de bal bijhouden. De 0-1 via Cabaye was dan ook geen grote verrassing.

Benteke had klaarblijkelijk nog een kerstmaal op zijn maag liggen. In de 37e minuut kon hij vanop de stip de voorsprong verdubbelen, maar hij trapte zwak op doelman Gomes. Net voor de pauze pakte hij ook nog een gele kaart.

Oh Benteke nen miniem schiet hem er harder in 🙄 kerstschot #benteke pic.twitter.com/ennnE6d7SA — 🔵⚫️Stefan🔵⚫️ (@6869stefan) 26 december 2016

- Lambert signs Benteke = Got sacked 🤔

- Rodgers signs Benteke = Got sacked 🤔

- Pardew signs Benteke = Got sacked 🤔 pic.twitter.com/gGK1mqjism — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 26 december 2016

Watford was de betere in de tweede helft, maar creëerde geen grote kansen. Uiteindelijk kon Deeney in minuut 71 wat Benteke niet kon, een penalty binnentrappen. De eindscore werd dus een 1-1-puntenverdeling in een trage start van deze feestdag.

Overzicht van alle Premier League-wedstrijden op Boxing Day: