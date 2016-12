Wie wordt de nieuwe trainer van Genk? Deze (Belgische) kandidaten zijn beschikbaar

door Timothy Collard

door

Wie wordt de nieuwe trainer van KRC Genk? Deze (Belgische) kandidaten zijn beschikbaar

Foto: © Photonews

KRC Genk schoof Peter Maes vlak voor het einde van het jaar opzij. De chemie tussen de trainer en het bestuur was blijkbaar al even zoek, maar niet iedereen zag een snel ontslag aankomen. Hoe dan ook moet men in de Luminus Arena op zoek naar een nieuwe coach.