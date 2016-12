Anderlecht kan toptransfer op zijn buik schrijven

door Redactie



Anderlecht zoekt in januari een versterking voor hun middenveld. Daar is de spoeling met drie spelers voor twee plaatsen immers te dun geworden. Soualiho Meïté stond op het lijstje maar mag geschrapt worden.

De middenvelder van Zulte Waregem is geen optie als het van de club zelf afhangt. "We leiden Zulte Waregem in de eerste plaats als een bedrijf, pas daarna als een sportvereniging", zegt gedelegeerd bestuurder Hendrik Deryck in HLN. "Toen Meïté scoorde tegen Genk dacht ik meteen aan wat het voor de club zou kunnen opbrengen."

"Want laat ons eerlijk zijn: een speler als Meïté kunnen we onmogelijk houden. Hij is een topper die volgend jaar in de Premier League of Bundesliga speelt. Maar het staat intussen wél vast dat hij tot het einde van het seizoen bij Zulte Waregem blijft. Dat heeft zowel de speler als zijn manager toegezegd. We zijn ambitieus, hé."