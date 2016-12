Buffalo's verpulveren record met transfer van 3 miljoen euro, Bosko Balaban nu al laaiend enthousiast over nieuwe Gentse topaankoop

door Redactie



Met Lovre Kalinic (26) staat AA Gent op het punt om zijn transferrecord te breken. De Buffalo's willen met de Kroatische goalie hun keepersprobleem oplossen, vanuit zijn thuisland klinken de geluiden veelbelovend.

Kalinic komt voor ruim 3 miljoen euro over van Hajduk Split naar de Arteveldestad, waar hij een contract voor vier seizoenen zal ondertekenen. "Het is niet toevallig dat heel wat Engelse clubs interesse toonden", is zijn landgenoot en gewezen Club Brugge-aanvaller Bosko Balaban laaiend enthousiast in Het Laatste Nieuws.

"Lovre is een zeer complete doelman, zonder echte gebreken. Het is ook iemand die vol vertrouwen tussen de palen staat. Niets krijgt hem uit zijn evenwicht. Gent heeft dan ook een uitstekende zaak gedaan", besluit Balaban over het lange (2m01) sluitstuk."