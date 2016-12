Koos KRC Genk wel voor de juiste man richting PO1? "Ik moet mijn kennis over de Belgische competitie nog ontwikkelen"

Het is niet dat ik blanco in het verhaal stap, ik ben er klaar voor - Albert Stuivenberg Deel deze quote:

Dat Genk zijn PO1-lot in de handen van een buitenlandse trainer legt die de Jupiler Pro League nauwelijks kent, doet de wenkbrauwen fronsen. "Ik heb me verdiept in de geschiedenis van de club, maar ik zal ook de mensen die het DNA van de club kennen bevragen."

"Net als ik mijn kennis over de Belgische competitie moet ontwikkelen. Maar het is niet dat ik blanco in het verhaal stap. Ik ben er klaar voor."

"Wat als we PO1 niet halen? Dat zou negatief zijn, al ga ik ervan uit dat we het wél halen. Het is een grote uitdaging, maar gaan een samenwerking voor de lange termijn aan."