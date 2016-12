Jacobs kent nieuwe Genk-coach: "Ik kan over hem geen verkeerd woord zeggen"

Ariël Jacobs laat zich positief uit over nieuwe Genk-coach Albert Stuivenberg

Foto: © photonews

Het was toch wel iets of wat verrassend, de aanstelling van Albert Stuivenberg als nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk. De Nederlander was al eens heel even aan de slag bij RWDM en werkte daar samen met Ariël Jacobs.