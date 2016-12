'De smalle van Eupen' pakt de quasi perfecte match: "Ik wist waar hij ging trappen"

Er wordt wel eens lacherig gedaan over "die smalle doelman van Eupen'. Maar in Oostende lachten ze maandagavond maar groen na de prestatie van Babacar Niasse. Die had immers een heel goeie match achter de rug en dat kostte hen drie punten.

Eupen kon rekenen op Niasse om de hoge ballen te gaan plukken en hij voetbalde ook oplettend mee. "Het was nodig om het jaar in schoonheid te eindigen", zei Niasse. "We gingen er alles aan doen om die match te winnen."

Nochtans was Niasse al een paar keer zwaar in de fout gegaan sinds hij in doel staat voor de geblesseerde Hendrik Van Crombrugge. "Soms zit je niet in de match. Ik wou deze keer geconcentreerd blijven en de ploeg op de goeie weg houden", zei de man die ook nog een penalty pakte. "Ik wist waar hij ging trappen. We bestuderen voor elke match de spelers en volgen de opdrachten van de coach. En dat heeft geloond."