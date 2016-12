Gano wil aanvaring niet uitvergroten: "Copa haalde me nog weg om erger te voorkomen"

Zinho Gano kon met Waasland-Beveren een punt pakken op bezoek bij Sporting Lokeren. De spits had de 0-1 aan de voet, maar miste. Hij zat ook in het middelpunt van het opstootje aan het eind.

We hadden dus wel wat vragen voor de boomlange spits. "Er zat meer in", aldus Gano. "We hadden de beste kansen, die kans voor mij moest altijd binnen, maar ik plaatste het leer aan de verkeerde kant van de paal. Daarna knalde ik nog op Copa."

Copa veranderde van gedacht

Hij had wel vaker te maken met de Ivoriaanse doelman. Ze waren de aanleiding voor een stevig opstootje. "Ik raakte hem amper en hij kwam verhaal halen." Daarna veranderde Copa plots van aanstoker in susser.

"Hij haalde me weg van de situatie om erger te voorkomen. Dat hij snel van gedacht verandert? Zo'n dingen gebeuren in een derby. Met een punt op Lokeren en die zege tegen Sint-Truiden kunnen we met een goed gevoel de winterstop in.", sloot Gano af.