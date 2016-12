VIDEO: Courtois pas 9e, maar krijgt heel wat lof: "Met hem wordt het moeilijk om Chelsea tegen te houden"

Sander De Graeve

door

Courtois krijgt heel wat lof na knalprestatie Chelsea

Chelsea was tegen Bournemouth alweer outstanding offensief, maar ook tussen de palen zat het wel snor. Thibaut Courtois pakte uit met twee uitstekende saves en dat had men ook op Match of the Day gezien. Zijn plek (9e) bij de doelman van het jaar mocht ook volgens hen wellicht wat hoger.