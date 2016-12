VIDEO: Genk-fans raken het niet eens over coachwissel

De supporters van Racing Genk hebben verschillende meningen over trainerswissel

In Genk sloeg het ontslag van Peter Maes in als een bom. Zijn vervanger Albert Stuivenberg was zo mogelijk nog een grotere verrassing. We vroegen de fans van Genk wat zij vonden.