Haroun zeker van z'n stuk: "Als Antwerp aanklopt, is keuze snel gemaakt"

Zijn Beerschot-verleden speelt niet meer mee. "Niet echt, ik ben vooral van Brussel. Ik geef mijn bloed, zweet en tranen voor elke ploeg waar ik speel én respecteer het logo. Dat was het geval bij Racing Genk, Germinal Beerschot, Cercle en nu ook Antwerp."

"Ik zal alles geven voor The Great Old en de historie en het shirt respecteren." Tegen Antwerp speelde hij uiteraard al dit seizoen. "Het is een ploeg met veel kwaliteit. Ik ben zeker dat Antwerp dankzij hun supporters, een extra wapen, de tweede periode kan binnenhalen." Haroun trekt vandaag meteen mee op stage.