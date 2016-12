Kerstsfeer slaat ook op Francky Dury: "Wil ze allemaal knuffelen"

Nog twee wedstrijden op dinsdag in de Jupiler Pro League en dan zit 2016 er eindelijk op voor alle ploegen. Na een erg lange tocht van verschillende maanden eindelijk rust. Ook voor Francky Dury mag er wel eens een beetje minder spanning op de boog staan.

Het was al enkele weken duidelijk: Zulte Waregem snakte naar de winterstop. "We hebben erg vaak met dezelfde spelers gespeeld", besefte Timothy Derijck. "Voor mij was het ook wel wat aanpassen: ik speelde nu ongeveer evenveel wedstrijden als de voorbije jaren op een volledig seizoen."

Een gevoel dat gedeeld werd door zowat alle spelers én ook door de coach. "Kijk naar de ons omliggende landen: nergens beginnen ze zo vroeg en blijven ze zo lang spelen. Enkel in Engeland is er een traditie van kerstvoetbal. Van november tot maart zitten we in de regen te spelen", foeterde hij.

"Geen enkele speler is volgens mij fan van dit competitieformat. Elke speler is in de eerste plaats ook een mens, voor hen ben ik dan ook erg blij dat het nu eindelijk winterstop is." Al eindigde hij wel met erg positieve woorden voor zijn spelerskern, die hem in 2016 heel wat vreugde geschonken heeft.

"Ik ben echt trots op wat ze de voorbije 21 speeldagen hebben gespresteerd. Daarom zou ik ze een voor een willen knuffelen", haalde de oefenmeester bijna een kersttraditie boven.